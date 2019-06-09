Сборная Португалии стала первым в истории победителем Лиги наций

Действующие чемпионы Европы в финале обыграли сборную Нидерландов.

В Порту состоялся финальный матч Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Португалии и Нидерландов.

Поединок завершился минимальной победой чемпионов Евро-2016, которые стали первыми в истории победителями Лиги наций.

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После первого тайма, который прошел практически без моментов, счет в матче был открыт на 60-й минуте - сборную Португалии вывел вперед Гонсалу Гедеш. Нападающий сильно пробил из-за пределов штрафной - Яспер Силлессен коснулся мяча, но не спас свою команду.

В оставшееся время Нидерланды так и не сумели отыграться.

Победитель первого в истории розыгрыша Лиги наций, кроме трофея, получил призовые в размере 10,5 миллионов евро. Нидерландской сборной досталось 9 миллионов.

Португалия - Нидерланды - 1:0

Гол: Гедеш, 60

Португалия: Патрисиу, Семеду, Рубен Диаш, Фонте, Геррейру, Карвальо (Невеш, 90+3), Данилу, Фернандеш (Моутиньо, 81), Бернарду Силва, Роналду, Гедеш (Рафа Силва, 75)

Нидерланды: Силлессен, Дамфрис, де Лигт, ван Дейк, Блинд, де Рон (Люк де Йонг, 81), Френки де Йонг, Вейналдум, Депай, Бергвейн (ван де Бек, 60), Бабел (Промес, 46)

Как сообщал УНИАН, в матче за третье место Англия по пенальти обыграла Швейцарию.