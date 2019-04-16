В Ереване застрелили вратаря футбольного клуба Арарат
В Армении скончался вратарь ереванского футбольного клуба «Арарат-Армения» Мушег Гевондян. 23-летний игрок погиб после огнестрельных ранений, полученных в результате стрельбы в Ереване.
Как сообщает армянский портал 1in.am, Гевондяна доставили в больницу, однако он не пришел в сознание и скончался. Сообщается, что в результате стрельбы были госпитализированы трое мужчин. Прокуратура на данный момент проводит проверку случившегося.
Гевондян выступал за вторую команду "Арарата". С официальным заявлением выступил футбольный клуб "Арарат-Армения", за который выступал вратарь.
Խորին վշտով տեղեկացանք Երևանի «Արարատ»-ի ֆուբոլիստ 23-ամյա Մուշեղ Ղևոնդյանի անժամանակ մահվան մասին։ «Արարատ-Արմենիա» ՖԱ-ն իր անկեղծ ցավակցությունն է հայտնում Մուշեղ Ղևոնդյանի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին և ընկերներին: - We are truly sorry for the lose of “FC Ararat-2” goalkeeper Mushegh Ghevondyan! FC “Ararat-Armenia” sends its condolences to his family and loved ones.
"С глубокой скорбью сообщаем, что в ночь на 16 апреля от огнестрельного ранения скончался вратарь «Арарат-2» Мушег Гевондян. Клуб выражает свои соболезнования членам семьи, родственникам и друзьям Гевондяна", - говорится в заявлении клуба.
Как ранее сообщал УНИАН, футбольный клуб "Кардифф" отказался платить за трансфер погибшего футболиста Эмилиано Салы.