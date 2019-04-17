Аякс заработал в Лиге чемпионов 100 миллионов евро - это больше бюджета клуба за год

Голландский клуб не собирается останавливаться на достигнутом.

Амстердамский "Аякс" сенсационно обыграл по сумме двух матчей "Ювентус" и впервые за 22 года вышел в финал Лиги чемпионов. Помимо великолепного спортивного достижения, голландский клуб получит еще и небывалую финансовую выгоду.

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В Лиге чемпионов за сезон-2018/2019 "Аякс" уже заработал минимум 98,65 миллиона евро и вскоре точно перешагнет за планку в 100 миллионов. Для футбола Голландии это невероятный уровень: все доходы "Аякса" за предыдущий сезон-2017/2018 были ниже и составили 92 миллиона евро. По сути, одной Лигой чемпионов "Аякс" увеличил доходную часть бюджета в два раза, передает by.tribuna.com.

98,65 миллиона евро - это точно не окончательная цифра. Еще минимум 2 миллиона упадут на банковский счет "Аякса" после продажи билетов на домашний матч полуфинала. Увеличатся и другие бонусы от УЕФА.

Как сообщал УНИАН, во вторник "Аякс" обыграл "Ювентус" на его поле - 2:1 - и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.