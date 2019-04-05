Блохин и Беланов проведут жеребьевку полуфиналов Кубка Украины

Мероприятие состоится 8 апреля.

Легендарные динамовские нападающие и обладатели Золотого мяча Олег Блохин и Игорь Беланов примут участие в жеребьевке полуфинала Кубка Украины. Событие состоится на следующий день после четвертьфиналов.

Как сообщает официальный сайт ФФУ, на стадии 1/4 финала сойдутся пары "Ингулец" – "Карпаты", "Львов" – "Заря", "Днепр-1" – "Ворскла" и "Шахтер" – "Динамо". Все четыре поединка пройдут 7 апреля.

Матч "Ингулец" – "Карпаты" по требованию МВД Украины перенесен из Петрово в Александрию.

Жеребьевка полуфиналов пройдет 8 апреля в 14.00 в Доме футбола.

Действующим обладателем Кубка Украины является "Шахтер", в прошлом сезоне обыгравший в финале "Динамо".