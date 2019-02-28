Черноморец подписал первого футболиста из Исландии в истории УПЛ

Нападающий Арни Вильхамссон подписал контракт с одесситами.

Одесский "Черноморец" объявил о подписании нападающего Арни Вильхьяльмссона, сообщает официальный сайт клуба. Форвард арендован одесситами у польского клуба «Брук-Бет Термалица». Вильхьяльмссон станет первым в истории представителем Исландии в чемпионате Украины. На его счету один матч за сборную Исландии. Напомним, «Черноморец» начал весеннюю часть сезона УПЛ с победы над ФК «Львов» (1:0).

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