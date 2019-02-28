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Черноморец подписал первого футболиста из Исландии в истории УПЛ

17:21, 28 февраля 2019
Футбол
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Нападающий Арни Вильхамссон (справа) подписал контракт с ФК «Черноморец» / ФК "Черноморец"

Форвард арендован одесситами у польского клуба «Брук-Бет Термалица».

Вильхьяльмссон станет первым в истории представителем Исландии в чемпионате Украины. На его счету один матч за сборную Исландии.

Напомним, «Черноморец» начал весеннюю часть сезона УПЛ с победы над ФК «Львов» (1:0).

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Теги: #Черноморец