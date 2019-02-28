Черноморец подписал первого футболиста из Исландии в истории УПЛ
17:21, 28 февраля 2019Футбол
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Нападающий Арни Вильхамссон подписал контракт с одесситами.
Нападающий Арни Вильхамссон (справа) подписал контракт с ФК «Черноморец» / ФК "Черноморец"
Одесский "Черноморец" объявил о подписании нападающего Арни Вильхьяльмссона, сообщает официальный сайт клуба.
Форвард арендован одесситами у польского клуба «Брук-Бет Термалица».
Вильхьяльмссон станет первым в истории представителем Исландии в чемпионате Украины. На его счету один матч за сборную Исландии.
Напомним, «Черноморец» начал весеннюю часть сезона УПЛ с победы над ФК «Львов» (1:0).
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