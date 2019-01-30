Нападающий испанской «Малаги» и сборной Украины Евгений Селезнев прокомментировал переход соотечественника Ярослава Ракицкого в «Зенит».

Футболист сборной Украины Евгений Селезнев дал свою оценку уходу Ярослава Ракицкого из донецкого "Шахтера", который находился в системе горняков с 12 лет.

— Меня это не удивило. А почему я должен быть удивлен? Ракицкий — мой друг, он мне как брат. Мы оба — выпускники академии «Шахтера», общаемся с ним на протяжении долгого времени и близко дружим. Я бы принял любой его выбор, каким бы он ни был. Поддержал бы его в любом случае. «Зенит» — это топ-клуб. Разве можно это отрицать? В свою очередь Ракицкий — сильный футболист, сильнейший. Что здесь еще добавить?, - отметил Селезнев в интервью sportbox.ru.

— Это топовый футболист и сильнейшее приобретение «Зенита». Для меня Ярослав — один из лучших защитников в мире. С его передачей, с его характером, он был и останется лучшим. По крайней мере для меня, - добавил Селезнев.

А на замечание о том, что некоторые болельщики «Шахтера» выражали недоумение в связи с трансфером Ракицкого, не понимая, как команда будет играть без Ярослава, отметил:.

— Я тоже не понял, как «Шахтер» мог его отпустить. Они поругались с Паулу Фонсекой, это понятно. Но это уже его дело главного тренера «горняков». Он хочет развалить все. Я бы в такого футболиста вцепился руками и ногами, и не отпускал бы никогда. Я посмотрю, что там Фонсека натренирует без Ракицкого. Этот человек был половиной команды. Убери его и что будет? Увидим. Здесь даже говорить нечего. Просто главный тренер расставляет приоритеты в пользу своего эго. Это эгоизм вопреки футболу. Ну, пусть играет.

Как сообщал УНИАН, Ярослав Ракицкий подписал контракт с "Зенитом" в понедельник, 28 января. Срок действия соглашения - 3,5 года. Финансовые условия не разглашаются.