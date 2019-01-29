цей матеріал доступний українською

Мораес хочет играть за сборную Украины - СМИ

19:31, 29 января 2019
Футбол
97 0
Мораес хочет принять украинское гражданство и играть за сборную Украины - журналист Цыганык / ФК "Шахтер"

Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в эфире программы «Циганик live».

Отметим, что 31-летний Мораес выступает в чемпионате Украины с лета 2012 года. Форвард ранее играл в составе донецкого «Металлурга» и киевского «Динамо». Летом 2017 года Мораес ушел из "Динамо" в "Шахтер".

В текущем сезоне Мораес провел 25 матчей в составе "Шахтера", в которых забил 18 голов и сделал 9 голевых передач.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #сборная Украины по футболу#Жуниор Мораес