Мораес хочет играть за сборную Украины - СМИ

Форвард «Шахтера» может сменить гражданство.

Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес выразил желание принять украинское гражданство и выступать за сборную Украины.

Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в эфире программы «Циганик live».

Отметим, что 31-летний Мораес выступает в чемпионате Украины с лета 2012 года. Форвард ранее играл в составе донецкого «Металлурга» и киевского «Динамо». Летом 2017 года Мораес ушел из "Динамо" в "Шахтер".

В текущем сезоне Мораес провел 25 матчей в составе "Шахтера", в которых забил 18 голов и сделал 9 голевых передач.