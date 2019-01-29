Мораес хочет играть за сборную Украины - СМИ
19:31, 29 января 2019Футбол
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Форвард «Шахтера» может сменить гражданство.
Мораес хочет принять украинское гражданство и играть за сборную Украины - журналист Цыганык / ФК "Шахтер"
Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес выразил желание принять украинское гражданство и выступать за сборную Украины.
Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в эфире программы «Циганик live».
Отметим, что 31-летний Мораес выступает в чемпионате Украины с лета 2012 года. Форвард ранее играл в составе донецкого «Металлурга» и киевского «Динамо». Летом 2017 года Мораес ушел из "Динамо" в "Шахтер".
В текущем сезоне Мораес провел 25 матчей в составе "Шахтера", в которых забил 18 голов и сделал 9 голевых передач.
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