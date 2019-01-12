Евро-2020: матч отборочного турнира Литва — Украина состоится в Вильнюсе на арене ЛФФ
18:27, 12 января 2019Футбол
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Все свои домашние игры отборочного турнира Евро-2020 сборная Литвы проведет именно на этой арене.
Сборная Украины сыграет на стадионе Литовской фежерации футбола / ffu.ua
Матч отбора к Евро-2020 Литва — Украина состоится 7 сентября 2019 года в Вильнюсе, на стадионе Литовской федерации футбола (ЛФФ).
Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.
На соответствующем ресурсе-партнере тамошней федерации уже началась реализация билетов на матч.
Интересно, что все свои домашние игры отборочного турнира Евро-2020 сборная Литвы проведет именно на этой арене.
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