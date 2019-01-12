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Евро-2020: матч отборочного турнира Литва — Украина состоится в Вильнюсе на арене ЛФФ

18:27, 12 января 2019
Футбол
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Сборная Украины сыграет на стадионе Литовской фежерации футбола / ffu.ua

Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

На соответствующем ресурсе-партнере тамошней федерации уже началась реализация билетов на матч.

Интересно, что все свои домашние игры отборочного турнира Евро-2020 сборная Литвы проведет именно на этой арене.

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Теги: #сборная Украины#ФФУ#Шевченко гарантировал выход на Евро-2020