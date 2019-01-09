Зозуля в Испании оказал первую помощь партнеру по команде, потерявшему сознание на поле

21-летний игрок поблагодарил Романа Зозулю за спасение.

Украинский форвард испанского «Альбасете» Роман Зозуля оказал первую медицинскую помощь партнеру по команде во время матча с «Гранадой», который состоялся 4 января.

На 22-й минуте матча игрок «Гранады» ударил нападающего «Альбасете» Рея Маная. 21-летний игрок потерял сознание. Зозуля помог ему прийти в себя - сумел вытащить запавший язык и контролировал его состояние, пока к нему не прибежали врачи.

У Маная были подозрения на черепно-мозговую травму, но обошлось переломом носа.

Во вторник, 8 января Манай впервые после инцидента встретился с партнерами, поблагодарив Зозулю со словами: «Ты спас меня», сообщает 5maseldescuento.es.

Манай и Зозуля – два основных форварда «Альбасете» в этом сезоне, на их счету уже 9 голов в чемпионате. Команда в турнирной таблице Сегунды (второй дивизион Испании) занимает второе место и борется за выход в Примеру.