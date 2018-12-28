Знаменитый экс-игрок Динамо Сабо: Шахтер сейчас на голову сильнее

Чемпионом все равно будет "Шахтер, считает прославленный ветеран футбола.

Йожеф Сабо в программе Вацко Light рассказал о своем отношении к "Динамо" и "Шахтеру" и о том, как он видит курс "Динамо".

"Я профессионал. Я вижу, что "Шахтер" на голову сильнее тех, кто сейчас в "Динамо". "Шахтер" два года подряд выигрывает чемпионство потому, что они сильнее. Может "Динамо" встанет на ноги, но не с этой молодежью. Когда играет вся молодежь, Шепелев, Шапаренко, Миколенко, если они играют – тогда можно говорить, что играет молодежь. Но там же есть Кендзера, Бойко, Кадар и Бурда, Вербич, Че Че – они не молодые уже. Для меня молодой, это такие ребята, как Шапаренко. Шепелеву уже 22 – назвать его молодым нельзя уже", - отметил Сабо, сообщает Динамомания.

"Я за молодежь. Но эти молодые – они нестабильны. Они одну игру могут дать такую, что ты будешь им только удивляться, а вторую – смотришь и думаешь, Боже мой, он же никакой. Не бежит, не останавливает, не отдает, не забивает.

Чемпион все равно будет "Шахтер".

Многие футболисты в "Динамо" не техничные, потому что я вижу как они делают передачи. Я ненавижу футбол, когда все передачи идут назад. И говорят, почему зритель не приходит?" - сказал Сабо в эфире Вацко Light.

Как сообщал УНИАН, после завершения осенней части Премьер-лиги "Шахтер" уверенно лидирует, на 7 очков опережая Динамо.