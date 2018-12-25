Гендиректор Зари в очередной раз "проехался" по ТК Футбол: это абсолютно карманный канал

Представители луганского клуба далеко не первый раз негативно комментируют деятельность единственного в стране холдинга с футбольными телеканалами.

Генеральный директор футбольного клуба Заря (Луганск) Сергей Рафаилов дал свою оценку работе телеканалов Футбол 1/2.

«Мне абсолютно неинтересно, что говорит Денисов (Александр Денисов - ведущий программы "Великий футбол" укр.). Я принципиально его передачу много лет не смотрю. Характеристику каналу Денисова очень точно дал наш главный тренер. Это абсолютно карманный канал. Ни в коей мере не всеукраинский. Они не понимают, что им действительно нужно становиться другим каналом или же просто назваться каналом «Шахтер», — рассказал Рафаилов во время конференции на официальном сайте клуба.

Говоря о характеристике со стороны тренера, Рафаилов имел ввиду высказывания Юрия Вернидуба, который сравнивал работу каналов с пропагандой Геббельса. Телеканалы, в свою очередь, хотели подать жалобу на Зарю в КДК ФФУ. В итоге тренер луганчан не был наказан.

Позже, главный тренер луганской команды Юрий Вернидуб заявил, что не будет давать интервью каналам Футбол 1/2.