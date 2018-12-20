Игроки Барселоны погуляли на командной рождественской вечеринке (фото)

Футболисты собрались в одном из лучших ресторанов города.

Футболисты "Барселоны" отметили на командном ужине грядущее Рождество.

После матча в субботу, 22 декабря, игроки отправятся праздновать со своими семьями, поэтому руководство клуба организовало традиционную рождественскую встречу перед игрой с "Сельтой".

Футболисты собрались в одном из лучших ресторанов Барселоны - Via Veneto, который специализируется на блюдах из морепродуктов.

Единственными, кто пропустил вечеринку, были восстанавливающийся после травмы Самюэль Умтити и Филиппе Коутиньо, который отпросился у тренера.

Стоит отметить, что футболисты приезжали в обычной повседневной одежде, сообщает Daily Mail.

Как сообщал УНИАН ранее, Месси получил рекордную "Золотую бутсу" лучшему бомбардиру европейских чемпионатов.