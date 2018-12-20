Игроки Барселоны погуляли на командной рождественской вечеринке (фото)
18:51, 20 декабря 2018Футбол
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Футболисты собрались в одном из лучших ресторанов города.
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Футболисты "Барселоны" отметили на командном ужине грядущее Рождество.
После матча в субботу, 22 декабря, игроки отправятся праздновать со своими семьями, поэтому руководство клуба организовало традиционную рождественскую встречу перед игрой с "Сельтой".
Футболисты собрались в одном из лучших ресторанов Барселоны - Via Veneto, который специализируется на блюдах из морепродуктов.
Единственными, кто пропустил вечеринку, были восстанавливающийся после травмы Самюэль Умтити и Филиппе Коутиньо, который отпросился у тренера.
Стоит отметить, что футболисты приезжали в обычной повседневной одежде, сообщает Daily Mail.
BACKGRID
BACKGRID
BACKGRID
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