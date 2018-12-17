Жеребьевка Лиги Европы: все расклады для Динамо и Шахтера

Два украинских клуба узнают своих соперников в следующем этапе еврокубков.

Сегодня в 14.00 в Ньоне состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы, в которой примут участие два представителя Украины - донецкий Шахтер и киевское Динамо.

32 команды-участницы 1/16 финала поделены на две "корзины" - сеянных и несеянных. Динамо попало в число сеянных, получив таким образом право провести ответный матч 1/16 финала у себя дома.

Шахтер находится в "корзине" несеянных и на своем поле проведет первый поединок. Встречи состоятся 14-го и 21 февраля 2019 года.

Корзина 1

Динамо (Киев, УКРАИНА), Арсенал (Англия), Севилья (Испания), Челси (Англия), Наполи (Италия), Интер (Италия), Байер (Германия), Бетис (Испания), Вильярреал (Испания), Айнтрахт (Германия), Генк (Бельгия), Валенсия (Испания), Бенфика (Португалия), Зальцбург (Австрия), Динамо (Загреб, Хорватия), Зенит (Россия)

Корзина 2

Шахтер (Донецк, УКРАИНА), Селтик (Шотландия), Спортинг (Португалия), Лацио (Италия), Цюрих (Швейцария), Славия (Чехия), Олимпиакос (Греция), Виктория (Чехия), Брюгге (Бельгия), Галатасарай (Турция), Фенербахче (Турция), Рапид (Австрия), Мальме (Швеция), БАТЭ (Беларусь), Краснодар (Россия), Ренн (Франция)

По регламенту представители одной группы Лиги Европы (к примеру, Динамо и Ренн) не могут встретиться друг с другом в 1/16 финала. Также будут разведены представители одной ассоциации ("Динамо" не может попасть в соперники "Шахтеру"), а также исключен вариант встречи в одной паре команд из Украины и России.