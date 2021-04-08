Действующий мэр Киева расположился на восьмой строчке.

WBC обнародовала рейтинг лучших своих чемпионов.

Об этом сообщает klitschko-brothers.

Виталий Кличко остается единственным за последние почти 20 лет чемпионом, который оставил свой титул вакантным, повторив решение Леннокса Льюиса.

Деонтей Уайлдер, удерживавший титул после завершения карьеры Виталием Кличко пять лет - самый долгий срок после украинца, не вошел в первую десятку.

Так же туда не попал Тайсон Фьюри, отобравший пояс у американца.

Двадцать шесть боксеров владели титулом чемпиона мира WBC в супертяжелом весе. Пять из них возвращали чемпионский пояс организации - Мухаммед Али (США), Майк Тайсон (США), Леннокс Льюис (Великобритания), Хазим Рахман (США) и Виталий Кличко (Украина).

Заметим, что история WBC знает сто двадцать боев за звание чемпиона мира в супертяжелом весе. С 2007 года Всемирный боксерский совет учредил титул "временного" чемпиона. На данный момент им владеет Дилиан Уайт.

Топ-10 чемпионов мира в истории супертяжелого веса по версии WBC:

1. Мухаммед Али

2. Майк Тайсон

3. Леннокс Льюис

4. Ларри Холмс

5. Эвандер Холифилд

6. Джордж Форман

7. Джо Фрейзер

8. ВИТАЛИЙ КЛИЧКО

9. Сонни Листон

10. Кен Нортон

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Автор: Будрин Артем