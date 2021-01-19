Александр Усик / фото УНИАН
Украинский боксер Александр Усик поделился видео, на котором он погружается в прорубь на Крещение.
Видео он выставил в Instagram.
Боксер почтил ежегодную традицию и погрузился в ледяную воду.
"С Крещением Братья, и Сестры", - написал Усик под видео.
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