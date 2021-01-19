Александр Усик не боится ледяной воды.

Украинский боксер Александр Усик поделился видео, на котором он погружается в прорубь на Крещение.

Видео он выставил в Instagram.

Боксер почтил ежегодную традицию и погрузился в ледяную воду.

"С Крещением Братья, и Сестры", - написал Усик под видео.

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Автор: Будрин Артем