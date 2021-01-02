Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко поздравили украинцев с Новым годом.
Видео опубликовано на странице lomus_official в Instagram.
"Вот и закончился 2020 год. Он был не прост для мира и для всех людей. Но давайте мы в новом году будем стараться находить моменты для счастья и улыбок. Это очень легко: нужно находиться со своей семьей, со своими родными, и от этого вы наполняетесь и становитесь добрее. Дорогие друзья, всех с Новым годом, всем мира, добра, любви. Друзья, радуйтесь малому и вы получите великое! С Новым годом и с Рождеством Христовым!", - сказал Усик.
"Закончился 2020 год. Пусть он и не был самым простым - любые трудности можно преодолеть. Давайте ценить хорошие моменты нашей жизни и делать больше добрых дел. Да хранит вас Бог! С Новым годом!", - сказал Ломаченко.
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