Украинские боксеры записали видеообращения для своих болельщиков.

Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко поздравили украинцев с Новым годом.

Видео опубликовано на странице lomus_official в Instagram.

"Вот и закончился 2020 год. Он был не прост для мира и для всех людей. Но давайте мы в новом году будем стараться находить моменты для счастья и улыбок. Это очень легко: нужно находиться со своей семьей, со своими родными, и от этого вы наполняетесь и становитесь добрее. Дорогие друзья, всех с Новым годом, всем мира, добра, любви. Друзья, радуйтесь малому и вы получите великое! С Новым годом и с Рождеством Христовым!", - сказал Усик.

"Закончился 2020 год. Пусть он и не был самым простым - любые трудности можно преодолеть. Давайте ценить хорошие моменты нашей жизни и делать больше добрых дел. Да хранит вас Бог! С Новым годом!", - сказал Ломаченко.

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Автор: Антон Дударь