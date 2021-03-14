Промоутер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк заявил, что на данный момент переговоры о бое против британца Джо Джойса не ведутся.
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Об этом Красюк рассказал в интервью YouTube-каналу Fred Talks Fighting, передает fightnews.info.
"Я говорил с Джорджем Уорреном (сыном промоутера Джойса Фрэнка Уоррена, - Прим.). Он звонил мне в январе. Мы обменились несколькими сообщениями и звонками, а затем все это прекратилось. Несколько дней назад менеджер Джойса заявил, что он ведет переговоры с менеджером Усика Эгисом Климасом, но это неправда. Климас даже никогда не слышал о нем. На данном этапе мы не ведем никаких переговоров", - сказал Красюк.
Он также подчеркнул, что все зависит от того, будет ли организован бой между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа:
"Если бой Джошуа - Фьюри не анонсируют или перенесут, то зачем мне говорить о поединке с Джойсом? Тогда следующим соперником Усика станет не он, а "Эй Джей". Александру нужен пояс".
Отметим, что ранее промоутер Джойса Фрэнк Уоррен заявил, что его сторона сделала предложение команде Усика и ждет ответа. "Я не знаю, что происходит", - заявил он.
Усик - Джойс: что известно
- WBO позволила чемпиону мира Энтони Джошуа еще раз отложить обязательную защиту титула против украинца Александра Усика и санкционировала бой британца с Тайсоном Фьюри.
- При этом WBO санкционировала бой Усика за титул "временного" чемпиона WBO с британцем Джо Джойсом (12-0, 11 КО).
- Предварительно сообщалось, что победитель боя Джошуа - Фьюри в течение 180 дней после поединка должен будет встретиться с победителем боя Усик - Джойс или же оставить пояс WBO вакантным.
- Ранее команды Усика и Джойса не смогли договориться об условиях боя, и WBO назначила промоутерские торги.
- Позже промоутер Усика Александр Красюк рассказал о загвоздке с организацией боя.
- Усик свой предыдущий бой провел 31 октября, когда решением судей победил Дерека Чисору. Джойс в предыдущий раз боксировал 28 ноября, нокаутировав Даниэля Дюбуа.
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