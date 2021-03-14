Команда украинца ждет решения по бою между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Промоутер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк заявил, что на данный момент переговоры о бое против британца Джо Джойса не ведутся.

Читайте также"Жду тебя": Усик пригласил британского боксера на Олимпийский

Об этом Красюк рассказал в интервью YouTube-каналу Fred Talks Fighting, передает fightnews.info.

"Я говорил с Джорджем Уорреном (сыном промоутера Джойса Фрэнка Уоррена, - Прим.). Он звонил мне в январе. Мы обменились несколькими сообщениями и звонками, а затем все это прекратилось. Несколько дней назад менеджер Джойса заявил, что он ведет переговоры с менеджером Усика Эгисом Климасом, но это неправда. Климас даже никогда не слышал о нем. На данном этапе мы не ведем никаких переговоров", - сказал Красюк.

Он также подчеркнул, что все зависит от того, будет ли организован бой между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа:

"Если бой Джошуа - Фьюри не анонсируют или перенесут, то зачем мне говорить о поединке с Джойсом? Тогда следующим соперником Усика станет не он, а "Эй Джей". Александру нужен пояс".

Отметим, что ранее промоутер Джойса Фрэнк Уоррен заявил, что его сторона сделала предложение команде Усика и ждет ответа. "Я не знаю, что происходит", - заявил он.

Усик - Джойс: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь