Команды боксеров находятся в середине переговорного процесса.

Гендиректор промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк рассказал о переговорах по бою между украинцем Александром Усиком и чемпионом мира Энтони Джошуа, который должен состояться в ближайшем будущем.

Слова Красюка приводит Sky Sports.

"Мы в середине переговорного процесса, и все выглядит оптимистично. Насколько мне известно, нет видимых препятствий, которые мешают заключению сделки. Надеюсь, все будет завершено в установленные сроки", - сказал Красюк.

Отметим, что команды Усика и Джошуа должны договориться о бое до 31 мая.

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Бой Усик - Джошуа: главное

Долгожданный бой между двумя чемпионами мира Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри сорвался, поскольку последнего суд обязал провести реванш с Деонтеем Уайлдером. Фьюри уже подписал контракт на третий бой.

Таким образом, Джошуа проведет обязательную защиту титула против Александра Усика. Украинец в октябре победил Дерека Чисору и официально стал обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO. Этим поясом владеет Джошуа.

Всемирная боксерская организация (WBO) официально санкционировала бой между Усиком и Джошуа.

Уже озвучены две вероятные даты поединка.

На кону в поединке будут стоять сразу четыре пояса чемпиона мира: WBO, WBA, IBF и IBO.

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Автор: Антон Дударь