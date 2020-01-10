"Почему отсутствуют бурятские танкисты?": шоумен Притула отреагировал на скандальный пост Ломаченко

Сергей Притула с насмешкой поблагодарил Василия Ломаченко за ролик.

Украинский шоумен Сергей Притула отреагировал на публикацию боксера Василия Ломаченко, который в Instagram разместил религиозный ролик с российским спецназом.

Притула оставил комментарий под постом Ломаченко.

Орфография и пунктуация автора сохранены.

"Дякую! Чудовий ролик! Давайте ще! Слава русскаму аружію! Чудо-богатирям, слава! Пачєму в роліке атсутствуют бурятскіє танкісти?!!!! Негодую", - написал Притула.

Напомним, накануне Ломаченко разместил в сети ролик о "силе православного духа", в котором запечатлены тренировки российского спецназа. В конце видео выражается благодарность "вежливым людям".

УНИАН ранее также сообщал о том, что известный комментатор оскорбительно высказался о Ломаченко, а также Александре Усике и Жане Беленюке.