"Я вас найду": Усик "пригрозил" фанатам из-за плохих комментариев (видео)

Некоторым болельщикам не понравился стиль одежды Александра Усика и его друзей.

Украинский боксер Александр Усик в Instagram обратился к фанатам после критики в свой адрес.

Болельщикам не понравился стиль экс-чемпиона и его друзей на фото из Монако. "Гопники", "Если надеваешь пиджак, рубашку нужно заправлять в брюки. Деревня", "Боже, что они надели", "Туфли - такое, если честно", - комментировали фанаты.

"Ребята, хочу выразить недовольство по поводу своего последнего поста. Людям не понравился наш стиль. Не всем, конечно - многим нравится. Знаете, что я вам хочу сказать? Идите гуляйте! Мы были в таком стиле в Монако, в казино. Если кто-то будет писать плохие комментарии на моих друзей, я вас найду и одену так же, как был одет я. Так что держитесь, всем добра", - сказал Усик в прямом эфире в соцсети.

"Те, кто недоволен - пишите в директ, в "личку", я отвечу, только не выставляйте потом в Instagram, что я вам плохо ответил. Хотите пообщаться - давайте пообщаемся", - добавил Усик, а также обратился к одному из фанатов персонально: "Шкет, а тебя я поймаю и заверну в клеенку, если ты будешь писать плохие вещи".

Как сообщал УНИАН, в Монако Усик побывал на бое российского боксера.