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Олимпийский чемпион 2012 года неожиданно вызвал на бой Ломаченко

21:51, 15 апреля 2019
Бокс
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Люк Кэмпбелл / boxingtv.pro

Чемпион летних Олимпийских игр в Лондоне в категории до 56 килограммов британский боксер Люк Кэмпбелл высказался относительно своего возможного поединка с украинцем Василием Ломаченко. Он отметил, что олимпийские медалисты должны сойтись в ринге между собой.

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"Кролла в бою с Ломаченко показал смелость, однако Василий продемонстрировал класс. Чемпионы Олимпийских игр совершенно точно заслуживают того, чтобы провести поединок между собой", - написал британец в своем Twitter.

Люк Кэмпбелл является обязательным претендентом на титул чемпиона мира WBC в легком весе. 

Отметим, что наиболее реальным ближайшим соперником Ломаченко считается Майки Гарсия. Этот бой может состояться в сентябре. 

Напомним, что Василий Ломаченко является двукратным олимпийским чемпионом Игр в Пекине (2008) и Лондоне (2012).

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Теги: #Василий Ломаченко