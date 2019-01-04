Усик: Россия предлагала мне гражданство, но я отказался

Александр считает себя патриотом Украины.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик заверил, что не откажется от украинского паспорта. Боксер считает себя патриотом Украины и не хочет принимать гражданство других стран.

«Имел предложения от пяти стран стать их гражданином и выступать за чужие сборные. Россия также в этом перечне. Но я даже и не думал отказываться от украинского паспорта, потому что считаю себя патриотом родной страны и искренне желаю, чтобы Украина процветала. Бог сделал так, что я родился в Украине. Поэтому всегда буду оставаться украинцем», - заявил Усик в интервью изданию Expres.

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Боксер ответил на критику в его адрес относительно решения драться в Москве против Мурата Гассиева.

"О критике знаю. И мне она безразлична. Я поехал в Москву, чтобы стать абсолютным чемпионом мира. Знаете, когда Украина заживет хорошо? Когда каждый честно и качественно будет выполнять свою работу. Я поехал в Россию и добросовестно выполнил свою работу. Пусть четко выполняют свои функции те люди, которые меня критикуют. Совесть у меня чиста. Я выиграл под сине-желтым флагом. Очень люблю родную Украину. Но об этом никогда не кричу, а молча выполняю свою миссию", - отметил Усик.

Напомним, в июле 2018 года Усик стал победителем Всемирной боксерской суперсерии, победив в Москве россиянина Мурата Гассиева. Александр Усик является чемпионом мира по версиям WBC, WBO, IBF и WBA, а также владеет поясом журнала The Ring.