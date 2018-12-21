Усик перейдет в супертяжелый вес и дебютирует в апреле - промоутер

Эдди Хирн поделился новыми планами своего подопечного.

Менеджер Александра Усика британец Эдди Хирн считает, что украинский абсолютный чемпион мира в тяжелом весе может спокойно перейти в супертяжелый вес.

Британец даже назвал имена вероятных соперников украинца, сообщает SportArena со ссылкой на BoxingScene.com.

«Усик может сразиться с победителем или проигравшим боя Уайт — Чисора. Никто на самом деле не знает, насколько хорош Усик будет в супертяжелом весе. Мы знаем, что он хорош, но сможет ли он совладеть с большими парнями?», - заявил менеджер

«Усик не будет бездельничать. Он не согласится на бой с середняком. Карлос Такам — идеальный парень для дебюта в супертяжах. Он мощный и с сильным ударом».

Хирн заявил, что есть только один бой в тяжелом весе, достаточно заманчивый для того, чтобы не дать Усику подняться вверх. Это бой против бывшего чемпиона в супертяжелом и полутяжелом весах Андре Уордом.

«Усик против Уорда — это чистый бокс. Это абсолютное искусство. Это был бы лучший боец ​​в мире, который ушел непобежденным, против нынешнего лучшего боксера в мире. Тем не менее, я думаю, что Усик перейдет в супертяжелый вес и дебютирует в новой категории в апреле».

Как сообщал УНИАН, накануне Усик был признан боксером года по версии ESPN. Также украинский чемпион был признан лучшим боксером года по версии портала Sports Illustrated, а также номинирован на это звание Американской ассоциацией журналистов, пишущих о боксе (BBWA).