Михаил Жванецкий скончался сегодня в возрасте 86 лет.

Президент Украины Владимир зеленский отреагировал на известие о смерти известного сатирика Михаила Жванецкого и выразил соболезнования всем, кто его любил и знал.

"Как говорил Михаил Жванецкий, ничего страшного, если над тобой смеются. Значительно хуже, когда над тобой плачут. Сегодня такой горький день. Сочувствие всем, кто его любил и знал. Я – среди пылких поклонников силы мысли Михаила Михайловича. Его сатира стала для многих мудростью", - написал в своем Twitter Зеленский.

Читайте такжеУмер Михаил Жванецкий: биография и лучшие выступления сатирикаОтметим, что пост президента вызвал возмущение в сети. Зеленскому напомнили, что Жванецкий был российским артистом и даже получил награду от Путина.

Михаил Жванецкий: что о нем известно

Жванецкий родился в Одессе, окончил там институт и получил специальность инженера.

В 1960-х начал работать с Аркадием Райкиным в Ленинградском театре миниатюр. Потом были сольные выступления.

Сатирик написал более десяти книг. Он - почетный гражданин Одессы, народный артист Украины.

Известно, что в марте 2012 года Жванецкого признали народным артистом России. Также он подписал обращение российских деятелей культуры против оккупации Крыма. Кроме того, сатирик получил орден "За вклад в развитие культуры". Этот орден ему вручил президент РФ Владимир Путин.

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Автор: Екатерина Лиманская