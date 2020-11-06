Ранее он объявил об уходе со сцены.

Умер известный сатирик Михаил Жванецкий. Ему было 86 лет.

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Об этом сообщает "Дождь", ссылаясь на информацию его близких друзей. Также известие о смерти Жванецкого журналистам подтвердил его концертный директор Олег Сташкевич.

О кончине артиста написала и певица Алла Пугачева на своей странице в Instagram: "Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем.Ты всегда в моем сердце".

Ранее Жванецкий объявил о прекращении публичных выступлений. Еще летом он говорил о том, что давно не выходит из дома из-за плохого самочувствия. В связи с этим он больше не может регулярно выступать на телевидении.

Михаил Жванецкий: что о нем известно

Жванецкий родился в Одессе, окончил там институт и получил специальность инженера.

В 1960-х начал работать с Аркадием Райкиным в Ленинградском театре миниатюр. Затем были сольные выступления.

Сатирик написал более десяти книг. Он - почетный гражданин Одессы, народный артист Украины.

Известно, что в марте 2012 года Жванецкого признали народным артистом России. Также он подписал обращение российских деятелей культуры против оккупации Крыма. Кроме того, сатирик получил орден "За вклад в развитие культуры". Этот орден ему вручил президент РФ Владимир Путин.

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Автор: Ольга Робейко