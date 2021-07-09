Sky River 2 – новый ЖК, расположенный на берегу Днепра, который в данный момент находится на этапе строительства. Застройщиком ЖК выступает компания STATUS GROUP, входящая в десятку лучших девелоперских организаций Киева. Компания начала свою деятельность с 2005 года и за это время успела построить большое количество новостроек возводимой площадью более 70 тысяч квадратных метров. В процессе строительства находятся проекты общей площадью 140 тысяч квадратных метров. Представители компании рассказали о своем новом ЖК Sky River 2, его особенностях и преимуществах для тех, кто собирается купить здесь собственное жилье.

Застройщик STATUS GROUP специализируется на создании многоквартирных жилых комплексов премиум- и комфорт-класса. Каждый ЖК компании имеет полноценную собственную инфраструктуру: торговые и бизнес-центры, детские площадки, школы и садики, специальные зоны для отдыха. ЖК Sky River 2 не стал исключением. Это роскошное место, объединяющее в себе спокойный отдых на берегу Днепра и гармоничную жизнь в крупном мегаполисе.

Главная особенность ЖК – это его удачное месторасположение. Комплекс находится в 10 км от метро Славутич на берегу реки. В этом месте можно забыть о шумной городской суете и насладиться тишиной, спокойствием, гармонией и полным слиянием с природой. Открытый доступ к реке имеют только жители Sky River 2. Это дает возможность создать максимально благоприятные условия для жизни, отдыха, здоровья и приятного досуга.

Жилой комплекс Sky River 2 имеет ряд преимуществ, которые выделяют его на фоне остальных новостроек. Он имеет очень выгодную эко-локацию, которая создает совершенно новый формат жизни для всех жильцов. Застройщик STATUS GROUP выделил для себя главный приоритет в строительстве – забота о людях и создание развитой инфраструктуры с обязательным сохранением окружающей среды. Жизнь в гармонии с природой возможна даже в большом городе. Это доказывает ЖК Sky River 2, в котором все мечты воплощаются в реальность.

К числу преимуществ жилого комплекса можно добавить следующее:

Расположение в 10-ти минутах от станции метро Славутич.

Открытие и закрытые бассейны на территории ЖК.

Комплекс расположен на первой линии Днепра с панорамным видом на реку.

Наличие собственного причала для яхт и катеров.

Собственный понтон для рыбаков.

Закрытый пляж для отдыха.

Футбольное поле и велодорожка.

Свой спа, фитнес-центр, зона барбекю, теннисный корт

Круглосуточная охрана всей территории ЖК.

Собственная вертолетная площадка.

Компания STATUS GROUP на протяжении 15-ти лет создает проекты, которые отличаются надежностью и собственной неповторимой атмосферой. Каждый жилой комплекс в исполнении застройщика не похож на другой. Их объединяют только две вещи: грамотно продуманная социальная инфраструктура и максимальный комфорт для жизни, работы и отдыха каждого человека, проживающего на территории ЖК.

STATUS GROUP продолжает уверенно сохранять позицию лидера на рынке недвижимости Киева по той причине, что все новые проекты застройщика успешно реализовываются благодаря огромному опыту и качественно спланированному менеджменту. Все ЖК имеют неповторимый эффектный дизайн, выгодное месторасположение и качественную планировку комфорт-класса.

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Автор: Иван Бойко