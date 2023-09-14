Мужчина в соцсети подстрекал военных к свержению власти в Украине.

Суд назначил жителю Черкасс, который призывал в соцсети к захвату власти в Украине, условное наказание, обязав прочесть шесть книг об украинско-российской войне. Соответствующее решение Приднепровский районный суд Черкасс принял 8 сентября.

Согласно материалам дела, 24 ноября 2022 года местный житель на своей странице в Facebook разместил сообщение, в котором обвинил украинскую власть в коррупции, узурпации, подстрекал военных к восстанию для ее свержения.

Суд пришел к выводу, что в указанной публикации содержатся призывы к насильственному изменению конституционного строя Украины и к захвату государственной власти.

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Мужчина раскаялся в содеянном и просил строго его не наказывать, предоставив шанс на исправление.

Суд назначил ему год тюрьмы, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком в один год.

Также осужденного обязали прочитать до конца апреля 2024 года шесть книг об украинско-российской войне, письменно описав свои впечатления.

Среди книг - "Изоляция. Тайные тюрьмы Донбасса в рассказах спасенных от пыток и смерти", "Зима приближается", "Евразийский разлом: Украина в эпоху гибридных вызовов", "Украина в эпоху войномира", "На щите. Воспоминания семей погибших воинов. Донецкий аэропорт", "24.02. Дневник войны".

В Одессе двух воров наказали прочтением произведений Шевченко, Твена и Лондона

В 2021 году в Одессе судья Малиновского районного суда Александр Гарский наказал двух воров чтением произведений Тараса Шевченко, Марка Твена и Джека Лондона.

Молодые люди украли две магнитолы из авто и оставили на месте преступления рюкзак со своими документами.

Судья признал обоих виновными в краже, назначив им условные сроки наказания – 3 года лишения свободы с испытательным сроком в 1 год.

Суд обязал их прочитать стихотворение Тараса Шевченко "Проходят дни, проходят ночи...", романы" Приключения Тома Сойера"," Приключения Гекльберри Финна" Марка Твена и "Белый клык" Джека Лондона.

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