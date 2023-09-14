Суд назначил жителю Черкасс, который призывал в соцсети к захвату власти в Украине, условное наказание, обязав прочесть шесть книг об украинско-российской войне. Соответствующее решение Приднепровский районный суд Черкасс принял 8 сентября.
Согласно материалам дела, 24 ноября 2022 года местный житель на своей странице в Facebook разместил сообщение, в котором обвинил украинскую власть в коррупции, узурпации, подстрекал военных к восстанию для ее свержения.
Суд пришел к выводу, что в указанной публикации содержатся призывы к насильственному изменению конституционного строя Украины и к захвату государственной власти.
Мужчина раскаялся в содеянном и просил строго его не наказывать, предоставив шанс на исправление.
Суд назначил ему год тюрьмы, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком в один год.
Также осужденного обязали прочитать до конца апреля 2024 года шесть книг об украинско-российской войне, письменно описав свои впечатления.
Среди книг - "Изоляция. Тайные тюрьмы Донбасса в рассказах спасенных от пыток и смерти", "Зима приближается", "Евразийский разлом: Украина в эпоху гибридных вызовов", "Украина в эпоху войномира", "На щите. Воспоминания семей погибших воинов. Донецкий аэропорт", "24.02. Дневник войны".
В Одессе двух воров наказали прочтением произведений Шевченко, Твена и Лондона
В 2021 году в Одессе судья Малиновского районного суда Александр Гарский наказал двух воров чтением произведений Тараса Шевченко, Марка Твена и Джека Лондона.
Молодые люди украли две магнитолы из авто и оставили на месте преступления рюкзак со своими документами.
Судья признал обоих виновными в краже, назначив им условные сроки наказания – 3 года лишения свободы с испытательным сроком в 1 год.
Суд обязал их прочитать стихотворение Тараса Шевченко "Проходят дни, проходят ночи...", романы" Приключения Тома Сойера"," Приключения Гекльберри Финна" Марка Твена и "Белый клык" Джека Лондона.