Президент назвал сегодняшний день днем внутренних совещаний и подготовки к мероприятиям, запланированным на ближайшие недели.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем по ситуации безопасности в стране и координации государственных шагов и решений.

"Сегодня весь день уже в Украине, в Киеве, здесь, на Банковой. День внутренних совещаний и подготовки к мероприятиям, которые запланированы на ближайшие недели", - отметил глава государства сообщил в вечернем видеообращении.

Президент сообщил, что совещание с главой правительства касалось текущих вопросов.

Видео дня

"Координация государственных шагов, решений. Совещание по ситуации безопасности, работе правоохранительных органов. Наша международная повестка дня - подготовка встреч, переговоров, обращений. Как и всегда, был на связи с военными: все, что касается самых горячих точек передовой", - сказал Зеленский.

По его словам, очень важно, что содержание визита в Польшу, работа украинской делегации в Варшаве и в постоянной коммуникации с польскими партнерами должны быть ощутимыми для украинских военных на фронте.

"Оборона и защита наших людей, поддержка нашей стойкости, прежде всего воинов, – это вопрос номер один на всех переговорах и встречах. Именно оборона - оружие для Украины, боеприпасы для Украины, новые оборонительные системы для Украины. И я благодарю Польшу, благодарю наших партнеров за то, что этот визит стал действительно содержательным", - подытожил президент.

Визит Зеленского в Польшу 5 апреля - детали

5 апреля президент Зеленский посетил с официальным визитом Варшаву.

Во время визита стало известно о новом пакете оборонной помощи для Украины от Польши. В частности, речь идет о поставках польских БТР Rosomak, самоходных минометов Rak, систем ПВО, в частности ПЗРК Piorun, МиГов и другого вооружения.

Также Дуда сообщил, что Польша уже передала Украине восемь МиГ-29 и готова прислать еще шесть.