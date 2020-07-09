Минюст закрывает восемь исправительных колоний: осужденных переместят, а персонал уволят

В министерстве уверены, что это позволит оптимизировать систему, уменьшить текущие и капитальные расходы.

Министерство юстиции решило закрыть 8 исправительных колоний.

Об этом заместитель министра юстиции Елена Высоцкая сообщила в видео, размещенном на странице Министерства юстиции в Facebook.

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«В прошлом месяце мы работали над изучением технико-экономических обоснований для того, чтобы начать процесс консервации тех учреждений исполнения наказаний, которые не нужны для выполнения функций министерства. 6 июля состоялось заседание комиссии по оптимизации учреждений исполнения наказаний, на котором было принято решение об оптимизации следующих учреждений: это Ковальская воспитательная колония, Черкасская исправительная колония №62, Дергачевская исправительная колония № 109, Желтоводская исправительная колония №26, Игренский исправительный центр №133, Черноморская исправительная колония №74, Ширяевский исправительный центр №111 и Устиновский исправительный центр №37», - заявила она.

По словам заместителя министра, в Минюсте разработана "дорожная карта" мероприятий, которые пройдут после принятия решения о закрытии колоний.

Высоцкая отметила, что осужденные из этих учреждений будут перемещены в другие учреждения исполнения наказаний, с лучшими условиями содержания, а персонал будет уволен, им будет предложена работа в ближайших учреждениях или межрегиональных управлениях Минюста.

По ее словам, это позволит оптимизировать систему, уменьшить текущие и капитальные расходы на содержание большой системы уголовно-исполнительной службы.

«Мы анонсировали и подтверждаем, что имущественные комплексы, в которых были размещены учреждения исполнения наказаний, подлежащие консервации, будем предлагать инвесторам для того, чтобы улучшать нашу инфраструктуру, в частности, ремонтировать или строить новые следственные изоляторы», - добавила заместитель министра.

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