Взял с собой воду и успокоительные: луцкий заложник рассказал, что террорист был хорошо подготовлен

По его словам, террорист успокаивал пожилую женщину, когда ей становилось плохо после выстрелов.

Журналист Юрий Бутусов пообщался с заложниками, которых удерживал Максим Кривош в автобусе в центре Луцка.

Интервью с мужчиной по имени Андрей, он опубликовал на странице в Facebook.

"Через несколько минут как мы сели, зашел этот Максим, сел за нами. Как только автобус выехал с автостанции, он достал автомат, гранаты, подошел к водителю и заявил, что он захватил автобус. Почти сразу он сделал несколько выстрелов в потолок, чтобы показать, что он говорит серьезно", - рассказал Андрей.

По его словам, он программист. Вчера решил с 22-летним сыном съездить в деревню, так оказались в автобусе. После захвата террорист приказал ехать в центр, закрыл двери, шторы.

"Он говорил монологами, мы старались не провоцировать, не спорили. Он сказал перезвонить родственникам, чтобы они сделали огласку и сообщили СМИ, чтобы был резонанс и не было штурма. Он также требовал набирать и другие издания. Общался с журналистами одинаково - его интересовало только знают ли журналисты о его требованиях, все ли увидели его обращение, ну и чтобы не было штурма. Потом забрал телефоны", - заявил мужчина.

Читайте такжеЗаложников в Луцке после освобождения осмотрели медики и допросили следователи - МВД

Со слов освобожденного заложника, Кривош действовал рационально и был хорошо подготовлен.

"Были моменты, когда он угрожал. Чтобы окна не открывали. С другой стороны старался быть вежливым, не кричал. Когда стрелял, то бабке на первом сидении стало плохо, ее трясло после выстрелов, так он ее успокаивал. Оказывается, что он взял с собой воду, успокоительные таблетки, от головной боли, и предлагал все это нам", - сообщил Андрей.

Мужчина признался, что сейчас чувствует себя нормально и спал хорошо. На вопрос журналиста о странном захвате террориста, который уже успел сдаться, ответил, что ему это показалось цирком.

"Честно говоря, с БТРом это выглядело как цирк, потому что все закончилось, а снова начали. Было странно наблюдать. Мне показалось, что он был очень нацелен на выполнение его требований, и добился этого, вот и все", - заявил он.

Как сообщал ранее УНИАН, 21 июля утром на Театральной площади в центре Луцка мужчина захватил рейсовый автобус пригородного сообщения «Берестечко — Красниловка» с около 20 пассажирами. Он сообщил, что автобус заминирован и у него при себе имеется автоматическое оружие и большое количество взрывчатки.

В области был введен оперативный план «Заложник», СБУ введен план «Бумеранг». Со злоумышленником велись переговоры. Центр Луцка был перекрыт полицией. Известно, что мужчина, который высказывал возмущение «существующей системой в Украине», отказывался выходить и отпускать людей, а также открыл стрельбу в сторону правоохранителей.

Затем выбросил из автобуса гранату, которая не взорвалась. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил в Facebook, что подозреваемый в захвате автобуса с заложниками в Луцке - 45-летний дважды судимый гражданин Украины Максим Кривош.

По состоянию на 22:10 21 июля все заложники из автобуса, захваченного утром в центре Луцка, были освобождены. Террорист Максим Кривош задержан.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram