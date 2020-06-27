"За решеткой не топ-коррупционеры, но все впереди": Венедиктова похвасталась работой в ОГП (видео)

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала о других достижениях органов прокуратуры.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова констатировала, что за 100 дней работы в должности генпрокурора в Украине не осужден ни один топ-коррупционер или политик, но заверила, что работа в этом направлении продолжается.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-службой Офиса генерального прокурора отчете за 100 дней работы Венедиктовой.

«100 дней в должности генерального прокурора я организовываю деятельность органов и координирую работу правоохранительной системы в сфере противодействия преступности. Чего больше всего ждет от меня общество? Конечно, «посадок». И они есть! Да, за решеткой не топ-коррупционеры и не политики первого эшелона - все еще впереди», - отмечается в отчете.

Также сообщается, что «за весну, которая стала символическим временем наказаний», 4 тыс. 400 человек признаны виновными и приговорены к ограничению или лишению свободы. Среди них 28 человек, совершивших коррупционные преступления, 7 - уголовные правонарушения, которыми нанесен ущерб в особо крупных размерах, 40 участников организованных групп и преступных организаций.

Читайте такжеНидерланды представили новые доказательства того, что самолет МН17 сбила российская ракета

При этом Венедиктова отметила, что «почему-то в погоне за «большой рыбой» обесценивается работа оперативников, следователей и прокуроров, которые разоблачили, расследовали и доказали в суде вину преступников, которые убивали, похищали людей, совершали теракты.

Так, два человека попали в тюрьму на 15 и 13 лет за убийство и глумление над трупом. К 13 годам лишения свободы осужден начальник разведки сектора АТО за государственную измену. 10 лет за решеткой проведет председатель правления кредитного союза за присвоение почти 3,5 млн грн, а директор одного из частных обществ - 7 лет за растрату имущества предприятия.

Также прокуроры Офиса генпрокурора отстояли в Верховном суде решение о лишении свободы на 10 лет двух водителей-виновников гибели 6 пешеходов в центре Харькова.

«За каждым этим преступлением и приговором - титаническая работа правоохранителей. И каждая без исключения «посадка» - шаг к справедливости и безопасности, человеческие судьбы», - подчеркнула генпрокурор.

По ее словам, пока внимание украинцев приковано к громким делам под процессуальным руководством прокуроров органы правопорядка расследуют более 1,4 млн уголовных производств. В суд направлено более 30 тысяч дел.

В 816 уголовных коррупционных производствах лицам сообщено о подозрении. Сейчас судами вынесены обвинительные приговоры в отношении 167 коррупционеров, возмещено почти 100 млн грн ущерба.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 17 марта дала согласие на назначение Венедиктовой генеральным прокурором, в тот же день президент своим указом назначил ее на эту должность.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram