Злоумышленники, которые занимаются незаконной добычей янтаря, предлагали взятку за назначение на должность руководителя полиции области заранее определенного ими кандидата.

В Ривненской области правоохранители сообщили о подозрении двум местным жителям, которые предложили 1 млн долл. взятки начальнику одного из департаментов Национальной полиции Украины.

Читайте такжеВ Украине прошел первый аукцион по продаже янтаряОб этом сообщает Департамент внутренней безопасности Нацполиции Украины.

Отмечается, что во время совместных оперативных мероприятий сотрудников Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области и Департамента внутренней безопасности НПУ установлена информация о группе жителей Ривненской области, которые занимаются незаконной добычей янтаря.

«Чтобы беспрепятственно осуществлять дальнейшую преступную деятельность, сообщники разработали план налаживания коррупционных связей среди руководства Национальной полиции Украины», - говорится в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, согласно этому плану, они собирались подкупить чиновника Нацполиции и договориться о назначении на должность руководителя полиции Ривненской области человека, который обеспечивал бы невмешательство и лояльность правоохранительных органов к противоправной деятельности «черных» копателей. Кандидатом на вышеуказанную должность должен был стать один из участников преступного сговора - бывший правоохранитель.

По собранным материалам Главным следственным управлением начато уголовное производство по ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

В полиции добавили, что одновременно от начальника одного из департаментов Нацполиции поступил рапорт о получении информации относительно лиц, которые выискивают возможность личной встречи с намерениями дальнейшего предоставление неправомерной выгоды.

«45-летний «претендент» вместе со своим 54-летним сообщником нашли возможность встретиться с должностным лицом Национальной полиции Украины. В разговоре с ним высказали предложение о предоставлении 1 млн долл. «вознаграждения» за восстановление на службе бывшего правоохранителя и последующее назначение его на должность руководителя областной полиции», - рассказали в ведомстве.

29 октября правоохранители провели санкционированные обыски по месту жительства участников преступного сговора. Следователи Нацполиции вручили фигурантам подозрения и ходатайство о явке в суд 30 октября для избрания меры пресечения.

В полиции отметили, что за попытку подкупа должностного лица, занимающего особо ответственное положение, за совершение им действий с использованием своего служебного положения, злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

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Автор: Светлана Макринская