Взрыв внедорожника на Львовщине: в полиции открыли производство (фото)

Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

По факту гибели львовянина в результате взрыва следователи открыли уголовное производство.

Читайте такжеВ Киеве на Подоле ранним утром произошел взрыв в жилом домеОб этом сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области.

Отмечается, что преступление квалифицировали по п.5 ч.2 ст.115 (Умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Сейчас на месте происшествия работают: следственно-оперативная группа Мостиского отделения полиции, а также специалисты-взрывотехники, кинологи и сотрудники других служб и подразделений полиции Львовщины. Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Как сообщал УНИАН, утром 28 июля, на одной из баз отдыха взорвался автомобиль Mitsubishi Pajero, погиб водитель – 41-летний львовянин.

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