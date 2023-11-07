Депутат Арьев удалил пост о том, что Валерия Залужного якобы хотят сместить с поста. Причем сам депутат потребовал "закончить все эти игры", хотя первый об этом и написал в ФБ... Сам написал - сам опроверг.

Но в последнее время действительно резко увеличилось количество негатива в отношении руководства ВСУ и армии в целом. Это и смерть от "подарочной" гранаты помощника главкома, и трагедия с построением в 128-й бригаде по случаю праздника, и статья Залужного о "тупике" в войне с РФ, которую очень болезненно восприняли и в Украине, и за рубежом.

Теперь "табу" на критику ВСУ нарушено

Даже выпад Фарион против азовцев идет в этом тренде - ранее она бы просто не посмела сказать то, что сказала. Но теперь "табу" на критику ВСУ нарушено. И все фарионы, арестовичи и прочие начинают критиковать армию и военных в воюющей стране. Что чревато...

Если выяснится, что подаренные погибшему майору "новые западные гранаты" были из западной же помощи, то ситуация может стать еще неприятнее. Ведь это произошло буквально через неделю после заявления посла США Бринк, что "ни одна единица" западного оружия не была использована не по назначению, после ее встречи со спикером Джонсоном (чтобы убедить в том же) и перед перспективой трудного голосования за бюджет в США.

Судьба бюджетов (и помощи Украине) сейчас решается не только в США, но и в Германии, и во всех странах-партнерах. А тут... граната. Будем надеяться, одна эта граната не "подорвет" усилия всех друзей Украины, которые убеждают западную общественность и политиков в необходимости поддержки. Эта трагедия сама по себе ужасна, но еще и произошла в максимально неудачный момент.

Вокруг этих и множества других тем идет много спекуляций и дискуссий. Будто открылся "ящик Пандоры" в соцсетях. Люди просто не знают, как это воспринимать и как на это реагировать. А потому действуют инстинктивно – "включают" хейтерство. Не всегда против виновного - против каждого, кто под руку попадет. Против "крайнего", а не против виновного.

К Верховной Раде особого доверия и не было, но сейчас оно почти "обнулилось"

Вспомните, похожее уже было в отношении гражданской ветви власти. Когда просел рейтинг Владимира Зеленского и власти вообще на фоне коррупционных скандалов, закупок "барабанов" и пр. Тогда рейтинг доверия просел ко всем, кроме ВСУ.

К Верховной Раде особого доверия и не было, но сейчас оно почти "обнулилось". Причем как к депутатам монобольшинства, так и к оппозиции (посмотрите баланс доверия к Порошенко или Тимошенко, например; данные Центра Разумкова).

Туда же ушло доверие к правительству и местной власти.

Короче говоря, украинцы за последние полгода потеряли доверие ко всем, кроме ВСУ, хотя тут тренд тоже негативный (и это еще было до последних инцидентов). Причем тенденции одинаковые и для Востока, и для Запада.

Почему-то во всех ситуациях, где нет "Фарионов", мнения украинцев оказываются почти всегда одинаковыми. Совпадение? О чем это говорит? О крайней усталости общества от тотального негатива и провалов. О раздражении людей и попытках реагировать на психологически сложную ситуацию так, как они привыкли.

Кто-то кидается клеймить "крайних" в соцсетях (не виновных, а политических оппонентов). Кто-то ищет праздник - для себя и для окружающих, собирает коллег и раздает награды, будто войны и нет (ведь так хочется, чтобы ее больше не было). Это притупляет ощущение угрозы и ведет к ошибкам.

В отношении ВСУ ситуация вдвойне сложнее, т.к. многие армию идеализировали и воспринимали как последнюю "опору" Украины и как оплот стабильности

Солдаты тоже люди, а не терминаторы, и тоже совершают ошибки. Но цена за эти ошибки выше, чем на гражданке. Если, например, журналист может спьяну случайно разбить рабочий ноутбук (со слов друзей, а не по личному опыту), то военные "работают" орудиями для убийства, в т.ч. и гранатами, и последствия будут страшнее. А если ошибку из-за этой же психологической усталости допускает тот, от кого зависит жизнь других (например, командир бригады, который хотел сделать праздник подчиненным), то масштаб будет еще страшнее.

В отношении ВСУ ситуация вдвойне сложнее, т.к. многие армию идеализировали и воспринимали как последнюю "опору" Украины и как оплот стабильности. А тут пошло одно за другим, и все из-за человеческого фактора... Чем выше мы поднимаем наших кумиров, тем с большей высоты им падать. В отношении гражданских властей население уже прошло все классические стадии: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Похоже, по этим же шаблонам будет идти и восприятие скандалов в ВСУ.

Вот только эти ментальные "игры" очень опасны, поскольку от веры в нашу армию и в наших "воевод" (а это и Залужный, и Зеленский, как бы их кто не воспринимал) зависит, по сути, судьба всей страны. А любые резкие движения, даже обоснованные (как в случае с Резниковым), могут вылезти нам всем "боком", т.к. будут подрывать веру в успех и в единство. Веру, которая после недостаточного результата контрнаступления и без того ослабла.

Мы как общество - устали. Мы - в состоянии аффекта. Мы нервничаем и делаем ошибки, потому что в каждом из нас растет напряжение, и оно требует выхода. Отсюда и столько ошибок. Просто гражданская власть это ощутила давно, а до военных (как общности) моральная усталость добралась только сейчас.

Возвращаясь к сути вопроса, я не поддерживаю отставку Залужного. Но поддерживаю видимые действия по укреплению дисциплины. Это я предлагал и в случае с Резниковым, и при других "косяках" в верхах. Моя позиция – призыв к прагматизму. Потому что исправить ситуацию могут лишь системные действия, а не замена одного человека на другого, которого поставят в те же условия и в ту же систему.

Уровень непосредственной ответственности тех или иных лиц должны определять исключительно правоохранительные органы. Я против коллективной ответственности, которая у нас проявляется в виде "аватара": когда руководитель любой организации воспринимается как воплощение сразу всей организации и всех тысяч сотрудников.

Нам нужен не хейт и не отставки просто ради отставки

Увольнение того же Резникова (именно сам факт увольнения) звучит главным аргументом в пользу крайней коррумпированности Украины на Западе. Про яйца по 17 они и не слышали. Для них индикатор - это громкая отставка министра. И, соответственно, мы наблюдаем замедление снабжения…

В случае увольнения Валерия Залужного ситуация повторится, но "рвануть" может на порядок сильнее, чем от "деклассирования" Резникова (и вместе с ним всего Минобороны). Ажиотаж и резкие движения для нас сейчас - худшее зло. Но наказание конкретных ответственных "гранатодарителей" - крайне важно для возвращения веры людей в эти организации и в само украинское государство.

После завышенных ожиданий от контрнаступления люди находятся в растерянности - как гражданские, так и военные. Старая парадигма для восприятия войны как "быстрой победы" больше не работает. А новую модель нам пока не предложили. Отсюда растерянность и "хейт", попытки поднять настроение алкоголем, острыми ощущениями или просто "срачом" в ФБ.

А какой эта модель может быть? Только долгосрочной.

Нам важно верить в победу. И тогда победа придет.

Нам важно научиться "играть в долгую". Осознать, что враг тоже истощен и ослаблен, и что война всегда циклична - волна успехов чередуется волной провалов. Пройдя через волну провалов и сделав реальную "работу над ошибками" (и не допустив новых ошибок), мы станем лишь сильнее.

В войне побеждает не самый сильный и даже не самый меткий. Побеждает - самый выносливый и упертый. Вспомните начало 2022 года, вспомните Мариуполь, Бучу... Нам было хуже. Мы были на грани…

Мы победим. Я не сомневался в этом 24.02.2022. Не сомневаюсь и сейчас. Вопрос лишь в сроках и темпах нашей победы.

Мы прошли ту "черную полосу". Пройдем и эту.

Если сохраним единство, прагматизм и веру – в Украину и друг в друга. Нам нужен не хейт и не отставки просто ради отставки. Нам нужны системные решения и предложения, которые можно внедрить лишь вместе с обществом. Нам нужен баланс, между эмоциями и прагматизмом, и, в первую очередь, – баланс в верхах как гражданской власти, так и военной. Тогда этот сложный период неудач нас не сломит, но сделает сильнее – на зло всем клонам Путина и прочим кремлинам.

Андрей Попов, журналист, политический аналитик