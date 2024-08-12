Военные имеют право на отпуск за границей даже во время действия военного положения.

Военные имеют право на отпуск с выездом за границу даже во время действия военного положения, но для этого надо правильно оформить документацию и предоставить ее командиру подразделения.

Адвокат ЮК "Де-Юре" Лариса Кись рассказала в комментарии РБК-Украина, как военному оформить отпуск с выездом за границу. "Получение разрешения на отпуск за границей надо начинатьнеменее чем за три недели до даты его начала.Военныйдолжен написать рапорт о предоставлении отпуска с пребыванием за пределами Украины", - уточнила юрист.

В рапорте указываются:

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условия путешествия;

даты отъезда и возвращения;

название КПП, через который планируется пересекать границу (если известно);

транспорт, которым военнослужащий будет путешествовать к месту пребывания и в обратном направлении.

"Рапорт вместе с документами, подтверждающими причину, место пребывания и сроки путешествия надо предоставить командиру подразделения. В каждом конкретном случае перечень документов будет отличаться. Например, это могут быть свидетельства о браке или рождении ребенка, справки из больницы о состоянии здоровья близкого родственника и документы, удостоверяющие пребывание семьи за границей (с переводом), или подтверждение бронирования гостиницы, билеты авиакомпании", - сказала Кись.

Командир подразделения должен согласовать рапорт и подать его командиру воинской части, который принимает решение об отпуске и согласовании поездки военного за границу.

Решение оформляют в соответствующий приказ, военнослужащему выдают отпускной билет, в котором указан срок отпуска и разрешение на выезд. Перед отпуском военнослужащему необходимо получить выписку из приказа об отпуске с указанием возможности пересечения государственной границы.

"После выбытия из воинской части и прибытия на место жительства перед выездом за границу военнослужащий долженстатьна учет в ТЦК или органах местного самоуправления (если ближайший ТЦК на расстоянии более 30 км) и сообщить о выезде за границу для постановки на соответствующий внутренний учет", - отметила специалист.

После возвращения из-за границы необходимо сняться с внутреннего учета перед возвращением в воинскую часть.

"Обычный отпуск, как и зарубежный, оформляется приказом командира воинской части, в которой военный проходит службу. Решение принимает командир, руководствуясь опытом и обстоятельствами", - сказала Кись.

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6 августа юрист объяснила, что делать военнообязанным за рубежом, которые не обновили данные. В случае пребывания за границей, сообщение об изменении данных также возможно путем уведомления на официальный электронный адрес ТЦК по месту пребывания на воинском учете или через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста (при наличии), пояснила Кись.

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