Аферистке теперь "светит" не работа в правоохранительных органах, а 12 лет за решеткой.

Курсантке одного из правоохранительных вузов Днепра, которая выманила более 800 тысяч гривен на сайте знакомств, сообщено о подозрении в мошенничестве.

Как сообщает Государственное бюро расследований, девушка зарегистрировала фейковую анкету на сайте знакомств под мужским именем, а фото украла со страницы настоящего человека в одной из социальных сетей.

"На сайте она познакомилась с девушкой из Днепра и начала писать ей романтические сообщения от имени вымышленного парня. Потерпевшая, не подозревая, кто на самом деле скрывается за анкетой, дала свой номер телефона и начала активно переписываться в мессенджерах, а также периодически общаться по телефону. Для того, чтобы голос ухажера не выдал обмана, курсантка в телефонных разговорах объясняла, что в детстве перенесла операцию на голосовых связках, поэтому так разговаривает", - рассказали в ГБР.

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Впоследствии курсантка-"ухажер" написал, что попал в армию и находится в зоне боевых действий, из-за чего в ближайшее время встретиться вживую не получится. При этом отметил, что его племянница будет передавать от него подарки девушке. Курсантка сама и играла роль той племянницы и часто приносила подарки.

"В один из моментов "боец" сообщил, что попал вблизи Бахмута под вражеский обстрел и получил серьезное боевое ранение и начал просить деньги на операцию. Считая мужчину своим парнем, потерпевшая, заняв у знакомых и родственников более 800 тысяч гривен, все отправила на счет мошенницы", - отметили в ведомстве.

Курсантке сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины). Также судом ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ей грозит наказание в виде заключения на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Новые методы мошенников во время войны

Во время войны мошенники играют на чувствах людей, и их действия становятся все более жестокими. Один из таких методов – предложение родным военных вызволить их за деньги из плена, или помочь в возвращении тела погибшего. Получая средства на счет, мошенники исчезают.

Популярными остаются и схемы с псевдоперевозками или арендой жилья. Внутренне перемещенные лица, убегая от войны в более безопасные регионы, пересылают задаток за перевозку или аренду квартиры, а, приезжая по адресу, не находят контактное лицо. На связь оно больше не выходит.

Еще одной распространенной схемой является продажа товаров для военнослужащих. Бойцы или волонтеры, заказывая в интернете военное снаряжение, машины на фронт, присылают продавцу полную сумму средств или ее часть, и могут не получить свой товар.

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