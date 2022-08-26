На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Чрезвычайный и Полномочный Посол Британии в Украине Мелинда Симмонс опубликовала пост в поддержку Украины.
Пост опубликован в Twitter.
Посол опубликовала фотографию с веткой хлопка, который с начала российского вторжения в Украину у пользователей социальных сетей ассоциируется с попыткой оккупантов выдать взрывы и обстрелы за "хлопки".
"У меня недавно обнаружена склонность к этому растению", - написала посол.
У мене нещодавно виявлена прихильність до цієї рослини pic.twitter.com/JHFV2vn9Gq— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) August 26, 2022
Война в Украине и позиция Симмонс:
Симмонс 29 апреля вернулась в Киев в связи с возобновлением работы посольства в столице Украины.
11 мая 2022 года Посол Британии Симмонс побывала в Ирпене.
"Я сегодня была в Ирпене. Центр города - это история ужасных разрушений, нанесенных Россией. Разрушены дома, школы, детсады, поликлиники и торговые центры. Я встретила жителей, которые до сих пор живут в темных, холодных подвальных убежищах", - написала Симмонс.
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