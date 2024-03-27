Отдельно обратились к балансодержателям и владельцам укрытий.

Заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Тимур Ткаченко призвал украинцев сегодня, 27 марта, не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"Сегодня не игнорируем тревогу. Всем балансодержателям и владельцам укрытий необходимо обеспечить круглосуточный и беспрепятственный доступ к ним", - написал он в Telegram-канале.

При этом он сообщил, куда можно жаловаться на закрытые укрытия.

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Массированные ракетные удары РФ - что сообщалось

Как сообщал президент Владимир Зеленский, за прошлую неделю Россия применила против Украины более тысячи средств воздушного нападения - ракет, дронов-камикадзе и авиабомб:

"Российские террористы применили почти 190 ракет различных типов и почти 140 "шахедов", еще почти 700 управляемых авиабомб. Ни одной недели не было за более чем два года этой войны, когда бы Россия воздержалась от террора".

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк предупредила, что Россия может продолжить точечный террор ракетами повышенной дальности "Циркон", которые она держит в оккупированном Крыму.

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