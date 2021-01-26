Пробное ВНО состоится 10 апреля, его результаты участники смогут получить 16 апреля.

На пробное внешнее независимое оценивание зарегистрировались почти 140 тыс. человек.

Как сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале, окончательные цифры будут известны несколько позже, когда региональные центры оценивания качества образования обработают все платежи.

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Он напомнил, что пробное ВНО состоится 10 апреля, а каждый зарегистрированный участник сможет сдать тест по одному учебному предмету и дополнительно скачать тестовые тетради по любым учебным предметам из перечня и пройти тестирование на дому.

Внести свои ответы в специальный сервис участники должны с 10 по 14 апреля, чтобы 16 апреля получить результаты пробного ВНО.

"Уже с 1 февраля начнется регистрация для участия в основной сессии внешнего независимого оценивания. Разработано несколько вариантов его проведения: либо в полноформатном режиме, либо как государственная итоговая аттестация в форме ВНО, либо как ГИА в учебных заведениях (по выбору соискателя образования). Это варианты, которые могут быть одобрены с учетом эпидемической ситуации в Украине", - пояснил Шкарлет.

Он уточнил, что целесообразность имплементации одного из них будет рассматриваться в марте на заседании комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций.

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Автор: Антонина Доломанжи