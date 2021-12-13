13 декабря с 14:00 до 22:00 желающие смогут получить Огонь для своего дома на определенных вокзалах.

В Украину прибыл Вифлеемский огонь мира, и впервые в истории его по регионам будет официально доставлять "Укрзализныця".

Как сообщили в пресс-службе компании, 12 декабря в 20:00 организация "Пласт" передала Огонь представителям перевозчика.

"В рамках совместного мероприятия проводники 15 поездов доставят огонь на 22 вокзала областных центров страны и на вокзалы Мариуполя, Константиновки и Лисичанска менее чем за сутки. Уже 13 декабря с 14:00 до 22:00 любой сможет получить огонь для своего дома на указанных вокзалах. Там будут установлены безопасные стенды с Вифлеемским огнем мира. Напоминаем, что на вокзалах "Укрзализныци" действует обязательный масочный режим", - отметили в УЗ.

В "Пласте" добавили, что 13 декабря в 19:00 одновременно на всех вокзалах желающие смогут зажечь свои лампадки.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Вифлеемский огонь приносили в Верховную Раду, его получили президент и первая леди, а также украинские воины на Донбассе.

Что такое Вифлеемский огонь мира

Вифлеемский огонь мира - это международная ежегодная скаутская акция к празднованию Рождества Христова, заключающаяся в распространении символического огня, зажженного на месте рождения Иисуса Христа.

Ежегодно в Вифлееме его берут австрийские скауты, транспортируют на самолете в Австрию и передают эстафету соседним странам.

В Украине с 1999 года огонь, символизирующий мир, любовь и добро и символически объединяющий всех украинцев, распространяют пластуны - украинские скауты. Они доставляют его общинам городов, больницам, школам, детским домам, государственным учреждениям по всей стране.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Катерина Комолова