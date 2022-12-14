Главным критерием получения поддержки Фонда является потенциальный долгосрочный вклад предприятий хлебобулочной и кондитерской отрасли в устойчивое развитие Украины.

В Украине начал работу Фонд восстановления хлебной отрасли. Он создан для материальной и технологической поддержки украинских предприятий хлебобулочной и кондитерской отрасли, пострадавших в результате российской агрессии. Инициатором создания фонда выступил производитель ингредиентов для хлебобулочной и кондитерской промышленности "Пуратос Украина".

Основной целью Фонда является восстановление поврежденных производственных линий и закупки сырья для производства. Главным критерием получения поддержки Фонда является потенциальный долгосрочный вклад предприятий хлебобулочной и кондитерской отрасли в устойчивое развитие Украины: сохранение традиций, защита окружающей среды, использования локального сырья. Важным критерием также является инвестирование собственных средств предприятия в восстановление, что позволяет иметь синергию и долгосрочный эффект от финансовой поддержки Фонда.

Все украинские предприятия хлебобулочной и кондитерской отрасли будут проинформированы о возможности получения помощи от Фонда, о критериях отбора проектов, формы и размеры предложенной помощи, о процедурах сотрудничества с Фондом. Все смогут подать заявки на получение помощи и, при условии соответствия критериям отбора, смогут получить помощь от Фонда.

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В компании "Пуратос Украина" отмечают, что осознают особую важность пищевой отрасли для физического выживания людей и сохранения цивилизационных, культурных, гуманистических ценностей, таких как уверенность в завтрашнем дне и стабильное развитие. Именно поэтому стремятся как можно быстрее восстановить разрушенные пищевые предприятия, а также приглашают к сотрудничеству с Фондом восстановления хлебной отрасли Пуратос Украина международные благотворительные организации, компании пищевой отрасли и смежных отраслей по всему миру, международные отраслевые ассоциации, частные компании и неравнодушных людей.

Со своей стороны, Фонд берет на себя обязательство регулярно публиковать отчеты о реализованных проектах, а также обязательно проходить ежегодный независимый аудит и публиковать отчет в СМИ.