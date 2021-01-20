Государство системно поддерживает инициативы по цифровому развитию в Украине. Как следствие, на региональном уровне появилась уверенность в том, что цифровизация услуг в украинских городах наконец сдвинется с места. В первую очередь, речь идет о диджитализации здравоохранения, социальной защиты, образования и т.д.

Об этом написал в своей колонке Юрий Назаров, председатель Smart City.UA и председатель комитета Smart City общественного совета при Министерстве цифровизации Украины.

“В госбюджете-2021 на цифровизацию в Украине предусмотрено 1,8 млрд грн, или 0,1% от общей суммы расходов бюджета всего государства. Стимулировать развитие направления Smart City нацелены также законодательные инициативы и проекты по цифровизации, которые реализуются на общегосударственном уровне. В частности, в прошлом году в июле был подписан Закон Украины № 797–ІХ о введении электронной формы исполнительного документа, а 12 января этого года - Закон №3014 об электронных коммуникациях. Министерство образования и науки запустило в конце 2020 года образовательную электронную платформу «Всеукраинская школа онлайн», - заявил Юрий Назаров.

Читайте такжеМихаил Федоров презентовал 100 побед Минцифры за 2020 год и анонсировал масштабные национальные проектыКроме того, по словам председателя Smart City.UA государственные расходы непосредственно на Национальную программу информатизации в этом году составит 602 млн грн. Ожидается запуск единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС) и расширение сети центров предоставления админуслуг. В ответ на заинтересованность государства в IT-активистах в регионах появилась уверенность относительно дальнейшей цифровизации городских услуг в сфере здравоохранения, социальной защиты, образования и т.д.

“Уже сейчас собственные Smart city-проекты развивают команды специалистов не только из Киева, но и из Харькова, Львова, Днепра, Мукачево и других украинских городов”, - привел пример Юрий Назаров. Также он отметил, что для осуществления настоящей цифровой реформы планы развития цифровых городов Украины требуют значительной синхронизации.

“Именно поэтому сейчас команда Smart City работает над Стратегией цифрового развития общин. Мы стараемся заранее выстроить общую архитектуру и взаимосвязи между общегосударственными и городскими цифровыми решениями”, - рассказал Юрий Назаров.

Подытоживая, он выразил предостережение относительно негативного влияния на развитие цифровой страны нестабильной политической и экономической ситуации и коррупционной составляющей: “Мы создали большое количество проектов, имеющих целью преодоление коррупции, но это не гарантирует исключение человеческого фактора”.

"Важно, чтобы лидеры всех городов и общин приобщались к нашему движению цифровизации. Будущее уже наступило, и не стоит противиться прогрессу, оставляя развитие своего города за бортом всемирной цифровизации!,- призвал председатель Smart City.UA Юрий Назаров.

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Автор: УНИАН