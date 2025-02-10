Он сделал новое заявление.

Украинский продюсер Алексей Потапенко, более известный как Потап, объяснил, почему до сих пор разговаривает на русском языке, хотя еще несколько лет назад говорил, что вычеркнул для себя язык страны-агрессор.

По его словам, он говорил это в контексте свой творческой жизни. В интервью российскому журналисту Юрию Дудю он отметил, что больше не пишет песни на русском языке, но общаться на нем не перестал.

Потап добавил, что знает несколько языков и отвечает на том, на котором люди к нему обращаются.

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"Дома мы говорим наполовину. Когда Настя меня ругает, она делает это на испанском. Я говорю ей: "Остановись, пожалуйста. Я не понимаю, что ты говоришь. Можно мне разъяснить с этого момента?" - сказал Потап.

Когда к нему обращается мама Насти Каменских, она делает это на украинском языке. Поэтому в этом случае он переходит на родной язык.

При этом продюсер говорит, что может общаться и на русском, как например давать интервью Дудю.

Напомним, Потап в интервью российскому журналисту рассказал, как выехал из Украины. Также он впервые высказался о разводе с Настей Каменских.

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