Украинский продюсер Алексей Потапенко, более известный как Потап, объяснил, почему до сих пор разговаривает на русском языке, хотя еще несколько лет назад говорил, что вычеркнул для себя язык страны-агрессор.
По его словам, он говорил это в контексте свой творческой жизни. В интервью российскому журналисту Юрию Дудю он отметил, что больше не пишет песни на русском языке, но общаться на нем не перестал.
Потап добавил, что знает несколько языков и отвечает на том, на котором люди к нему обращаются.
"Дома мы говорим наполовину. Когда Настя меня ругает, она делает это на испанском. Я говорю ей: "Остановись, пожалуйста. Я не понимаю, что ты говоришь. Можно мне разъяснить с этого момента?" - сказал Потап.
Когда к нему обращается мама Насти Каменских, она делает это на украинском языке. Поэтому в этом случае он переходит на родной язык.
При этом продюсер говорит, что может общаться и на русском, как например давать интервью Дудю.
Напомним, Потап в интервью российскому журналисту рассказал, как выехал из Украины. Также он впервые высказался о разводе с Настей Каменских.