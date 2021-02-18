В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека отметили успешный опыт общественной организации и призвали украинские власти внедрять его повсеместно.

В Организации Объединенных Наций высоко оценили проект Общественного движения "Социальное единство" по обеспечению безбарьерной среды для инвалидов.

Об этом говорится в сообщении движения "Социальное единство", передают Українські Новини.

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека отметили успешный опыт общественной организации и призвали украинские власти внедрять его повсеместно.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека по итогам работы Мониторинговой миссии ООН опубликовала отчет, в котором дана оценка влияния пандемии COVID-19 на людей с инвалидностью.

В документе отмечено, что в период пандемии в Украине существенно ограничился доступ людей с инвалидностью к таким социальным услугам, как здравоохранение, реабилитация, образование, социальная защита и другие.

В то же время в ООН обратили внимание на инициативы общественных организаций, которые занимаются созданием безбарьерной среды, помогая таким образом людям с инвалидностью полноценно интегрироваться в жизнь общества (п. 23 Отчета). Речь идет о проекте, который был реализован общественым движением "Социальное единство" в 2020 году в Харькове.

В рамках проекта "Страна без барьеров для неслышащих" в сотрудничестве с Харьковским городским советом во всех медицинских учреждениях города была внедрена услуга онлайн перевода жестового языка.

"Социальное единство" обеспечило медучреждения планшетами с установленным программным обеспечением, которое в круглосуточном режиме дает доступ к переводчикам жестового языка в режиме реального времени. Иными словами, глухие и слабослышащие люди могут в любое время дня и ночи воспользоваться услугами сурдопереводчика и таким образом оперативно получать медицинскую помощь.

"В качестве примера перспективной практики необходимо упомянуть действия Харьковского городского совета, который в марте 2020 года начал внедрять во всех городских медицинских учреждениях онлайн-услугу по переводу жестового языка", - отмечено в отчете.

Член набсовета ОО "Социальное единство" Светлана Манукян, в свою очередь подтвердила важность принципа социальной ответственности во всех сферах общественной жизни.

"Пандемия и карантинные ограничения стали вызовом для всех, особенно для глухих и слабослышащих. В нашей организации мы задались целью создать действительно безбарьерную среду для таких людей. Мы уже успешно внедряем проекты, которые позволяют глухим и слабослыщащим не испытывать сложностей с ежедневной коммуникацией в самых разных ситуациях – от похода в магазин и общения с кассиром, до вызова скорой помощи или полиции по телефону. В качестве ориентира мы опираемся на заявленные ООН цели устойчивого развития: защита всех прав и свобод людей с инвалидностью и обеспечение их реализации", - рассказала она.

Манукян подчеркнула, что развитие современного общества подразумевает высокий уровень социальной ответственности.

По ее мнению, этот принцип должен стать основой как государственной политики, так и предпринимательской и общественной деятельности.

Основываясь на успешном опыте сотрудничества между "Социальным единством" и Харьковским горсоветом, в Управлении Верховного комиссара рекомендовали правительству, региональным и местным органам власти внедрять это проект.

В Управлении отметили необходимость разработки стандартной процедуры предоставления людям с нарушениями слуха консультации медработников в режиме он-лайн.

Кроме того, в ООН призвали органы власти обеспечить людям с нарушениями слуха возможность получать необходимую информацию в удобной для них форме.

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Автор: УНИАН