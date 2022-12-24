Проведение служебного расследования касается фактов ненадлежащего исполнения служебных обязанностей руководителем заведения.

В Одесском противоопухолевом центре из-за смерти военного начато служебное расследование.

Об этом сообщила директор департамента здравоохранения Одесской областной военной администрации Наталья Одарий-Захарьева.

По ее словам, в Минздрав Украины поступила жалоба от матери военного, который умер в Одесском региональном клиническом противоопухолевом центре. По данным чиновницы, министерство поручило проведение клинико-экспертной оценки относительно случая смерти.

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"Поэтому Одесская областная военная администрация инициировала проведение служебного расследования относительно фактов ненадлежащего выполнения служебных обязанностей руководителем заведения. Образована комиссия и проводится служебное расследование, на время которого гендиректор отстранен", - сказала Одарий-Захарьева.

Она утверждает, что об итогах проверки общественность будет проинформирована. Также директор департамента акцентировала, что за вымогательство денег и несвоевременное оказание медицинской помощи руководитель учреждения несет персональную ответственность.

Согласно информации, которая размещена на официальном сайте центра, должность гендиректора центра занимает Вячеслав Полясный.

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