Подозреваемые находятся в следственном изоляторе.

В Одессе сообщили о подозрении членам организованной группировки в совершении ряда разбойных нападений и похищений мужчин для наживы.

Читайте такжеВ Одесской области суд отпустил под домашний арест подозреваемого в похищении 7-летней девочкиОб этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

«По данным следствия, злоумышленники «охотились» на мужчин в социальных сетях под предлогом знакомства с женщинами. Сообщники похищали потерпевших во время личных встреч и, угрожая физическим насилием, завладевали их денежными средствами и ценным имуществом», – говорится в сообщении.

Получая доступ к ключам от квартир потерпевших, преступники незаконно проникали к ним и похищали ценное имущество.

Отмечается, что вместе с нападающими действовала 21-летняя девушка, которая получала от организатора «задачу» знакомиться в социальных сетях с мужчинами, назначать им встречу, устанавливать материальное состояние и сообщать о месте встречи членам преступной группировки.

Сейчас подозреваемые находятся в следственном изоляторе.

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Автор: Катерина Шварц