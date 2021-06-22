Вода в Черном море в акватории Одессы "зацвела". Причиной тому стали сильные дожди, которые смыли различный мусор и отходы из города.
Об этом сообщает "Одесский курьер".
Вода в море приобрела оливково-зеленый цвет из-за цветения цианобактерий.
"Это явление вызвано цветением цианобактерий Aphanizomenon flos-aquae. Сейчас для этого наиболее благоприятные условия - теплая морская вода (с температурой более 19-20 градусов) в сочетании с низкой соленостью и наличием большого количества разных органических веществ в воде", - указано в сообщении.
Читайте такжеВ Черное море зашел разведывательно-водолазный корабль ВМС Франции
Цианобактерии активно цветут в районе популярного пляжа "Аркадия", а также в районе Малого Фонтана. Кроме того, водоросль потенциально токсична, потому что является носителем нейротоксинов.
Как ранее сообщал УНИАН, экологи рекомендуют воздержаться от купания на пляжах Одессы из-за загрязнения морской воды.
Вас также могут заинтересовать новости:
- "Экологическая катастрофа": в Ялте ливни смыли в Черное море горы мусора (фото)
- В Одесской области ураган сорвал купол и крышу храма (фото)
- В Одесской области из-за ливней возникла угроза прорыва дамбы
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram