В Киеве около 60% жилого фонда нуждается в капитальном ремонте, а более 100 домов в городе признаны такими, где проживать опасно.

Об этом лидер "Эко партии Березы" написал на странице в Facebook после встречи с жителями аварийных домов, расположенных рядом со станцией метро "Черниговская" в Киеве. К публикации политик добавил шокирующее видео.

"Здания аварийные, непригодные для жизни, и тем не менее – здесь вынуждены оставаться люди. Потому что альтернативы просто нет. Помощи от городских властей с ремонтом или с уничтожением грибков нет тоже. Я часто критикую столичные власти за равнодушие к жителям города, но эта история просто апофеоз. Власти говорят людям, что ремонтировать дома не будут, потому что они в очереди на отселение, но не отселяют. Потом говорят, что отремонтируют, но не ремонтируют", – заявил Борислав Береза.

Политик добавил, что за последние годы значительная часть средств городского бюджета Киева была потрачена на "косметические" работы, когда базовые проблемы киевлян остаются нерешенными.

"На секунду представьте, как жителям этих домов после прогулки в центре – где мосты за миллиарды, фонтаны, флагштоки – возвращаться домой в такие нечеловеческие условия. Как потом в очередной раз слышно от чиновников, что денег на улучшение жилищных условий в городском бюджете нет. Благоустраивать город надо, фонтаны и парки строить надо, мосты декоративные тоже нужны. Но – в первую очередь базовые потребности людей", - отметил Береза.

Напомним, что в минувшую пятницу, 18 сентября, в Киеве прошла конференция Киевской городской организации политической партии "Эко партия Березы", во время которой Борислав Береза презентовал программу своей политсилы. Также он представил членов команды, которые будут баллотироваться от "Эко партии Березы" в состав Киевсовета.

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Автор: УНИАН