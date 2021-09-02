Покрышки свозят и складывают за забором на улице Каховской.

В одном из спальных районов столицы заметили огромную свалку, куда свозят старые автомобильные покрышки, которые раньше были неотъемлемыми атрибутами дворов многоэтажек.

Соответствующие фото появились в Телеграм-канале "Киев Оперативный". Как утверждает автор публикации, кадры были отсняты на улице Каховской в Днепровском районе.

"Ого, а эта свалка по нормам экологии может размещаться возле жилых домов?", - говорится в сообщении.

На одном из фото можно увидеть, как грузовик привез на свалку очередную партию покрышек и оставляет их там.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве коммунальщики начали очищать дворы многоэтажек от старых автомобильных покрышек. До того эти покрышки использовались в качестве арт-объектов, ограждений для деревьев, клумб и тому подобное.

По данным специалистов, старые покрышки несут опасность окружающей среде и здоровью людей.

При контакте с водой, землей или при нагревании солнечными лучами они выделяют массу химически активных соединений, которые, попадая в человеческий организм, вызывают тяжелые заболевания.

На днях в сети показали, как выглядит "кладбище" утерянных во время ливня автомобильных номеров в городе Вышгород под Киевом.

Автор: Юрий Годован