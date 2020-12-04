"Отжали пол остановки", - пишут очевидцы.

В Киеве бездомные оборудовали себе место для "проживания" прямо на остановке общественного транспорта.

Соответствующее фото опубликовали очевидцы на странице "Типичный Киев" в Facebook.

"Бомж Благоустрій" на Харьковском шоссе, 164. Отжали пол остановки, утепляются. С вещами", - говорится в сообщении.

На фото видно, что для "утепления" использовали полиэтилен и тряпки. Рядом с остановкой и новым "жилищем" располагается МАФ с шаурмой.

В комментариях местные жители уточнили, что недавно скончался бездомный с инвалидностью, который "проживал" на этой остановке.

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Автор: УНИАН