Типичный Киев
В Киеве бездомные оборудовали себе место для "проживания" прямо на остановке общественного транспорта.
Соответствующее фото опубликовали очевидцы на странице "Типичный Киев" в Facebook.
"Бомж Благоустрій" на Харьковском шоссе, 164. Отжали пол остановки, утепляются. С вещами", - говорится в сообщении.
На фото видно, что для "утепления" использовали полиэтилен и тряпки. Рядом с остановкой и новым "жилищем" располагается МАФ с шаурмой.
В комментариях местные жители уточнили, что недавно скончался бездомный с инвалидностью, который "проживал" на этой остановке.
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